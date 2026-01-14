Пьяный мужчина забежал на чужой участок и разбил камнем автомобиль неприятеля

В полицию с заявлением обратился житель поселка Смидович. Он рассказал, что неизвестный повредил Toyota Prius его сына, который стоял на огороженном приусадебном участке.

Как сообщает издание «Время Биробиджан@», при осмотре автомобиля полицейские зафиксировали значительные «травмы». У транспортного средства было разбито лобовое стекло со стороны водителя, деформировано боковое зеркало и повреждено стекло передней двери. Вскоре правоохранители смогли выйти на след и установить личность нарушителя, которым оказался 50-летний сосед потерпевшего.

В ходе допроса задержанный сознался в своих действиях и пояснил, что в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел на территорию участка через калитку. Он увидел автомобиль, подобрал крупный камень и из личной неприязни к его владельцу нанес по машине несколько ударов. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

