Судебные приставы забрали у мужчины BMW X7, но он его угнал и вывез за границу

Инцидент произошел в селе Зинино неподалеку от Уфы. Неизвестные угнали премиальный кроссовер, стоимость которого превышает 6 млн рублей, и вывезли за пределы страны. Позднее выяснилось, что машину «заказал» ее же бывший владелец.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», полицейские быстро вышли на след угонщиков. Камеры наблюдения зафиксировали похищенный автомобиль на трассе М-5 в районе Туймазов, где машина проезжала, направляясь в одну из стран ближнего зарубежья. За рулем в тот момент находился 31-летний гражданин другого государства, которого ранее объявили в международный розыск.

Дальнейшее расследование раскрыло необычные детали преступной схемы. Оказалось, что судебные приставы ранее изъяли этот BMW X7 у 35-летнего жителя Зинино за невыплаты по долгам. Машину реализовали на торгах, но бывший владелец оставил себе один из комплектов ключей. Их он передал своим сообщникам для осуществления плана по угону транспортного средства.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали бывшего владельца и иностранного гражданина. На данный момент правоохранители продолжают работу по установлению всех деталей произошедшего.

