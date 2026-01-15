У жителя ЯНАО конфисковали автомобиль за кражу стиральной машины

57-летний житель села Лабытнанги обратил внимание на стиральную машину, оставленную в подъезде одного из жилых домов. Недолго думая, он решил забрать ее себе и с целью осуществить задуманное подъехал к дому на Renault Duster.

Как сообщает агентство «УРА.РУ», мужчина погрузил стиральную машину в автомобиль, после чего скрылся с места событий. Правоохранительные органы быстро вышли на его след, а потом возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В ходе дальнейшего разбирательства стороны смогли договориться, в результате чего дело прекратили. При этом суд согласился с доводами прокуратуры и постановил конфисковать в пользу государства то самое транспортное средство, что фигурировало в материалах как орудие преступления. В результате мужчина лишился своего «Дастера», стоимость которого в разы превышает цену стиральной машины.

