Водитель бросил раненного в ДТП пассажира и сбежал с места аварии

Как сообщает агентство «AMUR.LIFE», вместо того чтобы обратиться за помощью, водитель сбежал с места ДТП. При этом в салоне его автомобиля остался 21-летний пассажир, которого впоследствии с травмами доставили в ближайшую больницу.
Правоохранители на данный момент продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают скрывшегося владельца Nissan Presage.
