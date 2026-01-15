Водитель бросил раненного в ДТП пассажира и сбежал с места аварии

Авария случилась 14 января на 16-м километре автодороги Екатеринославка — Беляковка в Октябрьском районе Амурской области. Водитель минивэна Nissan Presage потерял контроль над транспортным средством и съехал с дороги.

Как сообщает агентство «AMUR.LIFE», вместо того чтобы обратиться за помощью, водитель сбежал с места ДТП. При этом в салоне его автомобиля остался 21-летний пассажир, которого впоследствии с травмами доставили в ближайшую больницу.

Правоохранители на данный момент продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают скрывшегося владельца Nissan Presage.

