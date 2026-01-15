Пассажир такси пригрозил водителю ножом и угнал его машину

26-летний житель Усольского района заказал такси, чтобы добраться из Ангарска в Усолье-Сибирское. По прибытии на место он отказался оплачивать проезд и начал угрожать ножом 50-летнему водителю.

Как сообщает издание IrkutskMedia, под угрозой расправы таксист принудительно покинул салон Renault Logan, а пассажир пересел за руль и скрылся с места событий. Пострадавший сразу же обратился в полицию, правоохранители начали поиски нарушителя.

Сотрудники Госавтоинспекции, координируя действия с патрульно-постовой службой и Росгвардией, оперативно нашли и догнали похищенное авто. Злоумышленник проигнорировал требования инспекторов об остановке, началась погоня. В результате транспортное средство удалось заблокировать.

При задержании выяснились, что молодой человек никогда не имел водительского удостоверения и управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медосвидетельствование зафиксировало, что концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе превышала допустимую норму почти в шесть раз.

Впоследствии подозреваемый полностью признал свою вину, сотрудники ГИБДД составили в его отношении сразу несколько административных материалов за управление транспортом без «прав» и под воздействием алкоголя. Помимо этого, следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Санкции по ней включают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Мурманской области подросток угнал машину такси после конфликта с водителем.