Мужчина угнал машину для пьяного товарища, но бросил его после аварии

Владелец машины в Улан-Удэ ненадолго зашел в кафе, оставив свой автомобиль с заведенным двигателем и открытыми дверьми. Этим воспользовался посетитель того же заведения, который безуспешно пытался найти такси для своего сильно пьяного товарища.

Как сообщает агентство «Байкал Медиа Консалтинг», нарушитель посадил нетрезвого знакомого в чужую машину и отправился на ней в путь. Однако вскоре он попал в ДТП, после чего, осознав тяжесть возможных последствий, бросил друга в салоне и убежал с места событий.

Вернувшийся из кафе хозяин транспортного средства сразу же обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли и задержали угонщика, которым оказался ранее не судимый 25-летний местный житель. Следователи предъявили ему обвинения по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», а инспекторы составили административный протокол за оставление места аварии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Приамурье водитель бросил раненного в ДТП пассажира и сбежал с места аварии.