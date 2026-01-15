Мужчина убил своего отца за надпись «Люблю» на машине

Инцидент случился в Красноярске, где молодой человек, который ранее проходил лечение от психического заболевания, подошел к отцу и нанес ему несколько ударов ножом в спину. От полученной раны потерпевший скончался еще до прибытия медицинской помощи.

Как сообщает портал NEWS.ru, суд, рассмотрев материалы дела, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования. По предварительным данным, поводом для действий злоумышленника стала надпись «Люблю», которую его мать оставила на семейной машине.

Во время допроса обвиняемый дал свои показания. Он заявил, что на протяжении двух последних лет испытывал непрекращающийся страх, опасаясь убийства от рук отца, хотя тот никогда не проявлял агрессии к сыну. Что же до надписи на автомобиле, то ее молодой человек интерпретировал как завуалированный знак, якобы предупреждающий о готовящемся покушении на его жизнь.

Правоохранительные органы продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего, включая детали медицинской истории подозреваемого и его отношений с семьей.

