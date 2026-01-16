В России задержали подростка по подозрению в подрыве авто по заданию бандеровцев

В Чувашии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Чебоксар. Юноша обвиняется в совершении террористического акта по предварительному сговору.

Как сообщает телеграм-канал СК РФ, неизвестный через мессенджер склонил несовершеннолетнего к изготовлению зажигательных смесей, после чего последний поджег два автомобиля сотрудников правоохранительных органов, снял свои действия на камеру и отправил видео куратору. Теперь недорослю грозит серьезный срок за террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Любопытно, что одновременно в Москве расследуется аналогичное дело, толко в этом случае подростка заставили поджечь не машины, а целый кинозал в одном из ТЦ столицы. Но здесь речь идет о привлечении виновного к ответственности по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст 167 УК РФ. Но в любом случае завербованные укронацистами недоумки могут получить более 15 лет тюрьмы.

