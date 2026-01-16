Житель Кузнецка угнал автомобиль и сжег его в поле, чтобы замести следы

26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения гулял с приятелем, когда у него возникло спонтанное желание прокатиться на автомобиле. За приоткрытыми воротами одного из участков он обнаружил незапертый УАЗ-469.

Как сообщает издание «PenzaNews», мужчина воспользовался возможностью, запустил двигатель авто и, взяв с собой товарища, отправился в поездку.

Спустя некоторое время УАЗ застрял в сугробе посреди поля. Опасаясь, что стражи порядка обнаружат похищенное транспортное средство и выйдут на него, злоумышленник открыл багажник, поджег находившийся там коврик и скрылся с места событий. Он надеялся, что пламя уничтожит все возможные улики.

Несмотря на это, правоохранительные органы быстро установили причастность мужчины к угону. Сумма причиненного владельцу ущерба превысила 200 тысяч рублей, следователи возбудили против задержанного уголовные дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем» и 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества».

