Жительницу Москвы задержали за попытку взорвать петарды под автомобилем

Нарушительница действовала по указке телефонных мошенников

Инцидент случился в столичном районе Замоскворечье. 24-летняя девушка проникла на территорию охраняемой стоянки, принадлежащий одной из местных организаций.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает портал News.ru, она положила упаковку петард под припаркованный Volkswagen инкассаторов, после чего подожгла их и сразу же скрылась. К счастью, бдительный сотрудник компании успел заметить открытое пламя, отбросил пиротехнику из-под машины и ликвидировал возгорание.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и задержали подозреваемую. Во время допроса девушка пояснила, что ранее с ней связались и угрожали неизвестные, принудив к противоправным действиям. Следователи на данный момент проверяют эту версию. Решается вопрос о возбуждении в отношении нарушительницы, совершившей поджог, дела по статье о хулиганстве.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ставрополе задержали девушку, которая хотела взорвать авто военнослужащего.

