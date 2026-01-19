Жительницу Москвы задержали за попытку взорвать петарды под автомобилем

Инцидент случился в столичном районе Замоскворечье. 24-летняя девушка проникла на территорию охраняемой стоянки, принадлежащий одной из местных организаций.

Как сообщает портал News.ru, она положила упаковку петард под припаркованный Volkswagen инкассаторов, после чего подожгла их и сразу же скрылась. К счастью, бдительный сотрудник компании успел заметить открытое пламя, отбросил пиротехнику из-под машины и ликвидировал возгорание.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и задержали подозреваемую. Во время допроса девушка пояснила, что ранее с ней связались и угрожали неизвестные, принудив к противоправным действиям. Следователи на данный момент проверяют эту версию. Решается вопрос о возбуждении в отношении нарушительницы, совершившей поджог, дела по статье о хулиганстве.

