После ДТП два человека вылетели через лобовое стекло автомобиля и погибли

Водитель легкового автомобиля FAW следовал из Волгограда в Москву. Во время обгона на трассе в Первомайском округе Тамбовской области он потерял контроль над транспортным средством, которое выехало на полосу для встречного движения и лоб в лоб столкнулось с грузовиком Volvo.

Попытка обгона на трассе закончилась столкновением с грузовиком

Как сообщает РИА «Топ68», в результате сильного удара оба человека, находившиеся в салоне легковушки, вылетели через лобовое стекло на дорогу. Стоит подчеркнуть, что в тот момент они не были пристегнуты ремнями безопасности.

26-летний водитель FAW и его 30-летний спутник, оба уроженцы Республики Дагестан, скончались от полученных травм еще до прибытия помощи. Мужчина, управлявший Volvo, не пострадал.

Прокуратура Первомайского района взяла на особый контроль установление всех обстоятельств произошедшего, на место событий лично выехал заместитель прокурора района Роман Васин для координации действий следственных органов.

