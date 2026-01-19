Конфликт из-за парковочного места закончился дракой и стрельбой

Инцидент случился поздним вечером 18 января в Парголово. Поводом для противостояния послужило парковочное место возле дома 9к1 на улице Архитектора Белова.

Как сообщает издание «Нева Today», водитель Volkswagen и его двое пассажиров вступили в словесную перепалку с мужчиной, находившимся за рулем LADA Largus. Первые активно препятствовали второму — желавшему занять парковочное место.

В качестве одного из аргументов компания из «Фольксвагена» использовала саперную лопату, которой угрожала водителю «Лады». Однако оппонент не растерялся и достал травматический пистолет: из него он сделал предупредительный выстрел в воздух.

После звонка соседей на место оперативно прибыли сотрудники полиции: они задержали применившего оружие нарушителя и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего, все участники конфликта дают показания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве дорожный конфликт с таксистом закончился массовой дракой.