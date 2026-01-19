Американский енот попал в Белоруссию в автомобильном контейнере

Инцидент случился в Гродно, где таможенные инспекторы во время плановой разгрузки партии легковых автомобилей из США обнаружили в одном из них дикое животное. Всего в путешествии енот провел несколько недель.

Как сообщает «Московский Комсомолец», зверь незаметно пробрался в контейнер еще во время погрузки в американском порту. Специалисты отмечают, что, несмотря на долгое и непростое путешествие, енот выглядит бодрым и активным.

Ветеринары немедленно обследовали «нелегального мигранта» и поместили его на обязательный карантин. Сейчас животное находится в специальном помещении, за его состоянием тщательно наблюдают. Этот этап необходим для исключения любых возможных заболеваний и адаптации после стресса от путешествия. Окончательное решение о судьбе енота примут после завершения всех процедур.

