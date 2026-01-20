Жители Перми подали в суд на штрафстоянку за удержание машины и крупный чек

Все началось с того, что в 2018 году инспекторы ГИБДД остановили мужчину на Opel Record. Его заподозрили в «пьянстве за рулем» и отстранили от вождения, а машину, принадлежащую супруге, эвакуировали.

Как сообщает издание «Пермь Онлайн», административное дело вскоре закрыли, возбудив вместо него уголовное. При этом хозяйке автомобиль не вернули, несмотря на многочисленные требования. Правоохранители утверждали, что транспортное средство является вещественным доказательством, хотя официально его таковым не оформляли.

В 2021-м выяснилось, что Opel все это время хранился на парковке у частной компании. Ее представители подали в суд и выиграли дело о взыскании с владельцев авто платы за хранение машины в размере 604 тысяч рублей. Чтобы погасить долг, семье пришлось продать квартиру. Однако и на этом проблемы не закончились: автомобиль забаррикадировали на территории стоянки, где неизвестные его повредили и разграбили.

В марте 2025 года женщина добилась личной встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, после чего материалы по ее делу направили на рассмотрение в Генпрокуратуру. Супруги подали иск к компании, владеющей бывшей штрафстоянкой, с требованием признать хранение незаконным, а также вернуть выплаченные деньги и компенсацию за причиненный ущерб.

На данный момент полиция Пермского района собирает информацию для возможного возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении владельцев спецстоянки.

