Мужчина отсудил у BMW почти полмиллиарда рублей из-за дефекта в автомобиле

Российский предприниматель приобрел новый BMW X7 за 11 миллионов рублей. И почти сразу же после покупки обнаружил в автомобиле дефект вентилятора обдува сиденья.

Как сообщает телеграм-канал Mash, несмотря на неоднократные обращения в сервис, дилеры так и не смогли устранить проблему. Потерпевший обратился в суд, где решение в первой инстанции приняли в пользу истца и постановили начислять компании BMW неустойку за каждый день просрочки до момента полного устранения брака.

Впоследствии представители BMW обжаловали это решение, апелляционная инстанция его отменила. Но позже дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону автовладельца — дело направили на повторное рассмотрение. При этом за время судебных тяжб общая сумма требований к автопроизводителю достигла отметки почти в 500 млн рублей.

Сам предприниматель в разговоре с журналистами заявил о готовности направить половину будущей компенсации на закупку дронов для российских военных. В пресс-службе BMW отказались от комментариев текущего процесса, сославшись на конфиденциальность.

