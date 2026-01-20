В Казани водитель спрятал ребенка от ГАИ в переполненном автомобиле

Инспекторы остановили для проверки подозрительный легковой автомобиль. В салоне они обнаружили четырех взрослых на задних сиденьях, что значительно превышало допустимую Правилами дорожного движения норму.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», при детальном осмотре выяснилось, что на заднем ряду спрятали и ребенка. Для перевозки несовершеннолетнего не использовались специальные удерживающие устройства — вместо них были колени одного из взрослых.

Водитель объяснил свои действия тем, что спешил доставить всю свою семью в аэропорт. И чтобы сэкономить время и не вызывать вторую машину, он решил посадить всех в одно транспортное средство, тем самым грубо нарушив ПДД.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины административные материалы за перевозку пассажиров сверх установленной нормы и нарушение правил транспортировки детей.