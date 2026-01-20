Три человека сгорели в автомобиле после ДТП в Ростовской области

Инцидент случился на 76-м километре трассы Элиста-Ремонтное-Зимовники. Водитель Renault Duster на большой скорости допустил лобовое столкновение с грузовиком МАЗ — сразу после удара легковое авто загорелось.

Из всех пассажиров выжил только трехлетний ребенок

Как сообщает издание «RostovGazeta», очевидцы сразу же вызвали экстренные службы и попытались потушить пламя, однако своими силами ликвидировать возгорание им не удалось.

Прибывшие на место событий спасатели констатировали смерть троих взрослых пассажиров Renault. ДТП смог пережить только трехлетний мальчик, которого медики экстренно доставили в ближайшую больницу. На данный момент врачи продолжают бороться за его жизнь, состояние ребенка остается тяжелым.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали и причины произошедшего, родственникам погибших оказывается необходимая психологическая и юридическая поддержка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на трассе «Кавказ» в Невинномысске произошло смертельное лобовое столкновение.