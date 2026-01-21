Красноярец продал чужую Toyota и присвоил себе 300 тысяч рублей

Как сообщает издание Newslab.ru, мужчина пообещал лишь иногда использовать машину для личных нужд. Однако как только злоумышленник получил ключи и документы на транспортное средство, он продал седан за 300 тысяч рублей.
Сразу после этого нарушитель оборвал все связи с потерпевшим, который, заподозрив неладное, обратился с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след подозреваемого, а также смогли найти сам автомобиль. К тому моменту иномарка, оказавшаяся в Иркутской области, уже пребывала в разбитом состоянии и не подлежала восстановлению.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», санкции по ней предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.
