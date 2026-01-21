Красноярец продал чужую Toyota и присвоил себе 300 тысяч рублей

44-летний житель Железногорска утратил возможность управлять своей Toyota Camry после лишения водительских «прав». И тогда он решил временно передать авто на хранение своему 36-летнему знакомому из Красноярска.

Доверчивый автовладелец лишился машины после того, как передал ее другу

Как сообщает издание Newslab.ru, мужчина пообещал лишь иногда использовать машину для личных нужд. Однако как только злоумышленник получил ключи и документы на транспортное средство, он продал седан за 300 тысяч рублей.

Сразу после этого нарушитель оборвал все связи с потерпевшим, который, заподозрив неладное, обратился с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след подозреваемого, а также смогли найти сам автомобиль. К тому моменту иномарка, оказавшаяся в Иркутской области, уже пребывала в разбитом состоянии и не подлежала восстановлению.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», санкции по ней предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

