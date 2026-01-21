Пьяный житель Рязани разбил молотком автомобиль соседки

Инцидент начался с бытового конфликта. 41-летний мужчина, проживающий в одном подъезде с 28-летней владелицей машины, после употребления алкоголя решил выместить накопившуюся обиду на транспортном средстве.

Как сообщает издание «Рязанские ведомости», вооружившись молотком, он вышел во двор и начал наносить удары по стеклам и кузову Skoda. Шум привлек внимание хозяйки машины, и она незамедлительно обратилась в полицию. Дебошир к тому моменту уже успел скрыться с места событий.

Прибывшие сотрудники быстро установили личность подозреваемого. При задержании у него обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. Кроме того, правоохранители выяснили, что ранее гражданин уже имел судимость за незаконное хранение наркотических средств.

На основании заявления потерпевшей следователи возбудили против мужчины уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкции по ней предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

