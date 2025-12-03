Пьяный кузбассовец разгромил автомобиль после провальной попытки угона

Инцидент случился в Йошкар-Оле на парковке у одного из торговых центров. 21-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, сначала разбил стекло машины, а затем проник в ее салон и забрал лежавшие там сигареты с зажигалкой.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Кузбассу, юноша решил угнать автомобиль, но не смог его завести. Эта неудача вызвала у него вспышку гнева, после чего он с силой вырвал аккумулятор и магнитолу, но после оставил их в салоне. Перед тем как скрыться с места событий, парень нашел неподалеку стеклянную бутылку и принялся методично бить ею по авто, нанося значительные повреждения.

Следователи уже возбудили в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», а также ч 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции по ним предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

