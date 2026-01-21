В Удмуртии мошенники обманули покупателей автомобилей на 144 млн рублей

Владельцы автосалона предлагали машины по заведомо заниженным ценам. Помимо этого, они активно завлекали клиентов дополнительными бонусами и акциями.

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, после того, как доверчивые граждане подписывали все необходимые договоры купли-продажи и вносили денежные средства, они сталкивались с бесконечными отсрочками доставки транспортных средств.

Организованная группа годами работала по этой схеме, суммарный ущерб превысил 144 миллиона рублей. Правоохранители собрали доказательную базу, что позволило полностью пресечь противоправную деятельность и задержать подозреваемых.

Фигурантами уголовного дела стали 18 человек, включая как организаторов, так и непосредственных исполнителей аферы. Им предъявили обвинения по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенным организованной группой». Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

