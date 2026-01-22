В Краснодаре жители избили тракториста из-за сноса снежной горки

В одном из дворов Краснодара после неких строительных работ образовалась большая песчаная дюна, обледеневшая после снегопада заледенела и превращенная местной детворой в импровизированную горку. Спустя некоторое время городская администрация подвезла технику, чтобы убрать опасную, по мнению чиновников, насыпь. Но не тут-то было...

Как сообщает телеграм-канал MASH, тракторист приступил к работе и начал срывать дюну, игнорируя продолжающих кататься по ней детей. По словам очевидцев, машина едва не сбила одного из подростков, в ответ на что наблюдавшие за ситуацией родители вступили в словесную перепалку с водителем.

Конфликт вскоре вышел из-под контроля, после чего толпа забралась в кабину и вытащила из нее тракториста. Дебоширы нанесли мужчине многочисленные удары, после которых ему потребовалась медицинская помощь. На данный момент полиция проводит проверку, устанавливая степень ответственности всех участников драки.

