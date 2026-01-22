Гражданская жена присвоила машины умершего сожителя стоимостью 60 млн рублей

42-летняя хабаровчанка длительное время проживала вместе с мужчиной, который незадолго до смерти приобрел три дорогостоящих транспортных средства. Не желая, чтобы это имущество досталось законным наследникам, злоумышленница составила преступный план.

Как сообщает портал DVHAB.RU, дама изготовила и подписала от имени покойного договоры купли-продажи, а на следующий день после его смерти использовала их, чтобы переоформить автомобили на свое имя. После этого она продала все три авто, выручив от сделки 60 миллионов рублей.

Однако вскоре стражи порядка задержали злодейку и наложили арест на ее имущество. На данный момент прокуратура Центрального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение против нарушительницы и направила материалы для рассмотрения в суд.

Любопытно, что в том же Хабаровске другая представительница прекрасного пола разгромила автомобиль знакомой, задолжавшей ей 50 тысяч рублей.

Как сообщает издание «ХабИнфо», 22-летняя жительница Индустриального района разбила лобовое и заднее стекла, а также повредила боковые зеркала припаркованной у дома иномарки подруги. Общая сумма ущерба от ее действий, по оценке экспертов, достигла 98 тысяч рублей.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию, правоохранители оперативно задержали подозреваемую. Во время допроса хулиганка полностью признала свою вину, следователи возбудили против нее уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

