Жительница Иркутска заплатит больше миллиона за разбитую арендованную машину

Женщина арендовала у индивидуального предпринимателя Kia Rio. А спустя некоторое время он выяснил, что машина попала в ДТП и получила серьезные повреждения.

Как сообщает портал Angarsk-38, транспортное средство выехало с трассы и ударилось о забор, после чего столкнулось с домом и перевернулось. Официально ДТП не оформляли, а машину бросили на месте событий. Впоследствии женщина, бравшая авто в аренду, по телефону пообещала возместить весь причиненный ущерб, однако позже передумала. В результате арендодатель решил обратиться в суд

Проведенная экспертиза установила, что стоимость восстановления авто превышает 1,3 млн рублей (более 90% от его рыночной цены). Из-за этого от ремонта отказались, и с учетом уцелевших запчастей чистую сумму ущерба оценили в 1,1 миллиона.

Суд первой инстанции, рассмотрев иск предпринимателя, постановил взыскать с ответчицы также расходы на экспертизу, юридические издержки и государственную пошлину. В апелляции женщина попыталась оспорить это решение и заявила, что в момент аварии за рулем находился ее бывший супруг. Однако суд не принял этот довод, сославшись на условия договора аренды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяный житель Рязани разбил молотком автомобиль соседки.