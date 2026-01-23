Молодые люди угоняли и продавали «бесхозные» автомобили в Красноярском крае

Двое взрослых и один несовершеннолетний стали организаторами преступной схемы по продаже машин, которые, по их мнению, никто не стал бы искал. Они вручную перекатывали припаркованные на улицах города Канска авто в ближайший гаражный массив.

Как сообщает издание «Запад 24», нарушители размещали объявления о продаже похищенных транспортных средств на популярных онлайн-площадках. Покупатели, уверенные в честности сделки, активно приобретали машины по выгодным ценам.

Правоохранители вскоре пресекли деятельность преступной группы, часть имущества смогли вернуть законным владельцам. Следователи возбудили против одного из задержанных уголовное дело по статье 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества по предварительному сговору группой лиц с причинением значительного ущерба», санкции по ней предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. При этом в отношении второго взрослого фигуранта ход дела остановили после того, как он заключил контракт и отправился на службу в Вооруженные Силы РФ.

