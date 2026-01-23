Автовладелец инсценировал угон своей машины, чтобы получить страховую выплату

Мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже Haval F7. Стражи порядка вскоре обнаружили автомобиль неподалеку от места работы владельца, что сразу же показалось им подозрительным.

Против него возбудили сразу три уголовных дела

Как сообщает издание KamchatkaMedia, в ходе последующей проверки полицейские установили, что автовладелец сам спрятал транспортное средство с целью имитировать кражу и получить от страховой компании крупную выплату. К моменту задержания он уже подготовил и подал весь необходимый для этого пакет документов.

Следователи возбудили против подозреваемого сразу три уголовных дела. Его обвиняют в заведомо ложном доносе, даче ложных показаний, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В ведомстве подчеркивают, что подобные преступления не только напрасно расходуют оперативные ресурсы, но и наносят ущерб доверию к системе страхования.

