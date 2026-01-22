Житель Тулы купил подержанную машину, а она оказалась в розыске Интерпола

Мужчина приобрел Hyundai Sonata 2011 года выпуска, ранее ввезенную из Казахстана. Он успешно поставил автомобиль на учет в местном отделении ГИБДД и получил все документы, включая свидетельство о регистрации.

Как сообщает издание «Тульская служба новостей», проблемы начались, когда автовладелец решил снять транспортное средство с учета для последующей перепродажи. Сотрудники Госавтоинспекции отказали ему, сославшись на данные автоматизированной системы. Оказалось, что все это время машина числилась в международном розыске по каналам Интерпола.

Мужчина обратился в суд с требованием признать его добросовестным покупателем, в своем иске он также попросил исключить сведения об автомобиле из всех информационных систем. Заседание запланировали на 5 февраля 2026 года.

