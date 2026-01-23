Водитель эвакуатора похитил из автосалона 26 иномарок на 64 млн рублей

Расследование началось после обращения в правоохранительные органы представителей одного автосалона. Они обнаружили пропажу 26 машин, которые использовались для рабочих и рекламных целей.

Как сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, в течение полугода с парковки в Дорожном проезде пропадали машины, общая стоимость которых превысила 64 миллиона рублей. Стражи порядка оперативно отреагировали на заявление и вышли на след подозреваемого.

Вскоре оперативники задержали бывшего сотрудника компании. Оказалось, что мужчина нашел через один из мессенджеров скупщика краденого транспорта и организовал системный вывоз авто с территории автосалона. Правоохранители пока смогли обнаружить только семь похищенных машин в различных регионах страны.

Следователи возбудили против нарушителя уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере», поиск оставшихся транспортных средств продолжается.

