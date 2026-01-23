Двое мужчин открыли стрельбу на парковке у Ярославского шоссе в Москве

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», произошедшее вызвало панику у очевидцев. Они вызвали полицию, но участники конфликта не дождались правоохранителей, а сели в свои автомобили и скрылись с места событий.
Тем не менее, правоохранители задержали одного из подозреваемых уже через несколько часов. В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили травматическое оружие, предмет, внешне напоминающий автомат, а также поддельное удостоверение сотрудника силовых структур.
В настоящее время стражи порядка активно разыскивают второго участника стрельбы. Что же касается задержанного, то против следователи возбудили уголовные дела по нескольким статьям, включая незаконное ношение оружия и подделку официальных документов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодаре жители избили тракториста из-за сноса снежной горки.