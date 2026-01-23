Двое мужчин открыли стрельбу на парковке у Ярославского шоссе в Москве

Двое мужчин вступили в словесную перепалку на стоянке в столице. Решить конфликт мирным путем не удалось, поэтому один из них достал пистолет. Второй поступил аналогичным образом, и все закончилось выстрелами — но, к счастью, в воздух.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», произошедшее вызвало панику у очевидцев. Они вызвали полицию, но участники конфликта не дождались правоохранителей, а сели в свои автомобили и скрылись с места событий.

Тем не менее, правоохранители задержали одного из подозреваемых уже через несколько часов. В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили травматическое оружие, предмет, внешне напоминающий автомат, а также поддельное удостоверение сотрудника силовых структур.

В настоящее время стражи порядка активно разыскивают второго участника стрельбы. Что же касается задержанного, то против следователи возбудили уголовные дела по нескольким статьям, включая незаконное ношение оружия и подделку официальных документов.

