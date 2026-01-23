429

Тренер из Иркутска спас ребенка из горящего автомобиля

Семилетний мальчик оказался в огненной ловушке в запертой машине

Мужчина покидал здание спорткомплекса после окончания рабочего дня. Его внимание привлек дым от одной из стоявших на парковке машин.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «112», хозяйка автомобиля отправилась забирать дочь с тренировки по художественной гимнастике. И она оставила своего семилетнего сына пристегнутым в детском кресле в заведенном авто.

Транспортное средство загорелось, система безопасности заблокировала замки. Заметивший это мужчина бросился на помощь ребенку. Сперва он попытался открыть двери и разбить окно машины ногой, однако ему не удалось. Рядом с местом событий оказались очевидцы, один из них смог найти молоток — с его помощью тренер разбил стекло и вытащил мальчика.

Прибывшие пожарные не смогли спасти транспортное средство, оно полностью выгорело. К счастью, спасенный малыш травм не получил. На данный момент правоохранительные органы выясняют точную причину возгорания автомобиля.

