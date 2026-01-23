Жительница Новороссийска продала свою машину, а потом заявила, что ее угнали

52-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о похищении своего автомобиля, стоимость которого оценили в 200 тысяч рублей. По ее словам, неизвестный мужчина воспользовался ее доверием и обманом завладел транспортным средством.

Как сообщает издание «Кубань 24», последующая проверка быстро выявила несоответствия в ее истории. Полицейские установили, что женщина сама продала машину в период, когда оформлялось ее банкротство. Закон в таких случаях прямо запрещает должнику любые операции с имуществом без согласия финансового управляющего. А потому, испугавшись ответственности, нарушительница решила обставить ситуацию как угон.

Полицейские документально подтвердили факт добровольной продажи автомобиля, следователи возбудили в отношении подозреваемой уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. На данный момент обвинительное заключение направили для рассмотрения в суд.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на Камчатке автовладелец инсценировал угон своей машины, чтобы получить страховую выплату.