Мошенник устроился водителем, чтобы похитить технику Apple на миллионы рублей

Мужчина представился не своим настоящим именем и успешно прошел собеседование в транспортную компанию. Ему сразу же доверили доставку партии бытовой техники и гаджетов фирмы Apple на сумму 4,5 млн рублей в один из магазинов в Подмосковье.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», вместо того, чтобы поехать на точку, водитель направился в Химки, где остановился. Логисты заметили, что машина отклонилась от курса, и отправили на место подмогу. Но прибывшие туда коллеги обнаружили пустой автомобиль, из которого мошенник вынес весь ценный груз.

Представители компании-перевозчика незамедлительно обратились с заявлением в полицию. Вскоре стражи порядка смогли установить личность и задержать подозреваемого: он пытался сбыть часть краденого имущества в городе Конаково под Тверью.

К сожалению, правоохранителям удалось вернуть только малую часть похищенной техники. При этом водителя-афериста отпустили. Известно, что он фигурирует в уголовном деле почему-то как свидетель и работает в другой транспортной компании в Москве.

