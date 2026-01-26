Мужчина кинул горящую шубу под колеса авто, чтобы сжечь машину бывшей супруги

59-летний житель города Благовещенск Амурской области тяжело переживал разрыв с женой. Не сумев сдержать сильные эмоции, он решил отомстить и причинить ей значительный материальный ущерб.

Как сообщает издание «Амур info», злоумышленник в темное время суток отправился на парковку, где стояла машина его бывшей жены. В качестве орудия преступления он использовал старую шубу из искусственного меха, которую предварительно облил бензином, свернул в рулон и обмотал металлической проволокой. Он поместил ткань под колеса авто, после чего поджег ее и сразу же убежал.

Правоохранители смогли установить личность и задержали подозреваемого. Эксперты оценили ущерб от его действий в более чем полмиллиона рублей. Следователи возбудили против мужчины уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога», материалы по нему передали в суд.

