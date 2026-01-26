Водитель посигналил пешеходу, а тот в ответ открыл по автомобилю стрельбу

В Москве на 6-й Радиальной улице 32-летний автомобилист решил проехать по аллее, предназначенной для пешеходов. На его пути находился мужчина — шофер подал ему звуковой сигнал с просьбой уступить дорогу.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в ответ на это пешеход сознательно заблокировал проезд машине и вступил в словесную перепалку с водителем. Разозлившись, он неожиданно достал пистолет и сделал несколько выстрелов по автомобилю, задев лобовое стекло и капот. Шоферу, к счастью, удалось избежать травм, но его транспортное средство получило серьезные повреждения.

Потерпевший обратился в ближайшее отделение полиции, вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Следователи выдвинули против него обвинения по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

