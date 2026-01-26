Полицейские задержали женщину, которая облила едкими химикатами свою же машину

Инцидент случился на парковке около университета в штате Висконсин, США. 50-летняя женщина облила свой автомобиль едкими веществами, включающими аммиак, после чего разместила на нем таблички с оскорбительными надписями.

Как сообщает издание Daybreak, нарушительница сама сдалась в руки стражей порядка, после чего ее доставили в медицинский центр для психиатрического освидетельствования. Спасателям и саперам понадобилось почти восемь часов, чтобы обезопасить территорию и проверить автомобиль на наличие взрывчатки, которую они, к счастью, не обнаружили.

Следователи предъявили задержанной обвинения в хулиганском поведении и неправильном обращении с вредными химикатами. Известно, что за последние несколько лет подозреваемая неоднократно подавала иски в федеральный суд против различных государственных учреждений. Все отклонили как необоснованные, один судья даже предупредил женщину о возможных штрафах за дальнейшие беспочвенные жалобы.

