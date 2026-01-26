Автомобиль взорвался из-за утечки газа в Тюмени, пострадал ребенок

Инцидент случился ранним утром 26 января на Московском тракте. В автомобиле Volkswagen Polo отказала система газобаллонного оборудования, что привело к накоплению горючего вещества в салоне.

Как сообщает издание «Новости МегаТюмени», когда владелец машины сел за руль и зажег сигарету, произошел взрыв. В результате водительская дверь заблокировалась, мужчине пришлось экстренно выбираться через пассажирскую сторону. Его дочь, которая еще не успела занять место в авто, от воздействия ударной волны отлетела на несколько метров и получила серьезные травмы.

На вызов оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательной службы. Для ликвидации возгорания привлекли две единицы техники и шесть сотрудников, а пострадавшую немедленно доставили в ближайшую больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего, на данный момент специалисты выясняют все обстоятельства, которые привели к неисправности транспортного средства.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что жительницу Москвы задержали за попытку взорвать петарды под автомобилем.