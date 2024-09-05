Газовая тяга: оцениваем плюсы и минусы установки в автомобиле ГБО

Тема использования газа в качестве автомобильного топлива и соответствующего переоборудования машины при нынешних ценах на бензин и солярку не теряет актуальности. А при наличии заметного стимулирования со стороны государства спрос на установку ГБО вполне может резко вырасти. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в достоинствах и недостатках перевода транспортного средства на газомоторное топливо.

— Перевод транспорта на компримированный природный газ (КПГ) — это технология, которая все еще требует изучения, — признает доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков. Но сегодня уже существуют успешные практики массового перехода на газомоторное топливо. Ближайший пример — Узбекистан. Так, в Ферганской области 73% частного транспорта и 91,7% грузового снабжены газобаллонным оборудованием (ГБО).

Сторонники внедрения КПГ указывают, в частности, на экологичность его применения. Кроме того, у этого альтернативного вида топлива самые низкие темпы удорожания за последние пять лет. При этом затраты на производство КПГ на 30-50%, ниже, чем на производство бензина, отмечает эксперт.

Кстати, средняя цена на газ на заправках в России сейчас составляет 22-25 рублей за литр, бензина — 55-65 рублей за литр, напоминают представители ГК «АвтоСпецЦентр». Это стимулирует многих автомобилистов обратить внимание на более доступный «корм» для своих «железных коней».

Фото globallookpress.com

— Растет и доступность заправочных комплексов, — продолжает г-г Меренков. — В России развитием сети занимается «Газпром»: его присутствие заметно в 63 регионах. За пять лет сеть выросла на 80%. А количество автомобилей, бегающих по российским дорогам на КПГ, по некоторым данным, достигает сейчас лишь 300 тысяч. Это, понятное дело, гораздо меньше, чем ТС на традиционном топливе (автопарк страны насчитывает более 54 млн. авто), но существенно больше, чем электромобилей (их поголовье в РФ — чуть более 50 000). Причем преимущественно ГБО ставят именно на легковые авто — замечает эксперт.

СУБСИДИИ В ПОМОЩЬ

Немаловажно, что российские власти поддерживают использование газа в качестве автомобильного топлива: субсидируется и строительство объектов газозаправочной инфраструктуры, и установка ГБО на личный транспорт на сертифицированных станциях. Господдержка стартовала в 2020 году, и если полная стоимость установки ГБО на метане до этого составляла 75-85 тыс. рублей, то благодаря субсидии владельцы легковушек стали платить в среднем 25-30 тыс. рублей. А в июле 2024-го нормы субсидирования были увеличены с 48% до 78% от общей стоимости работ.

При этом установка ГБО на автомобиль увеличивает ресурс двигателя и позволяет экономить на заправке топлива, отмечают в ГК «АвтоСпецЦентр». Впрочем, использовать ГБО целесообразно при регулярной эксплуатации машины, так как установка дополнительного оборудования окупается на большом пробеге. Особенно это выгодно в сфере такси, уточняет Меренков.

Фото globallookpress.com

Для эффективной работы силового агрегата на машине, оборудованной ГБО, требуется правильная настройка газового устройства и его регулярное техническое обслуживание. Стоит учесть, что газ расходуется быстрее других видов топлива, поэтому авто на газе чаще нуждается в дозаправке. При этом установка ГБО не предполагает полный отказ от бензина или дизеля, поскольку запуск и прогрев двигателя до рабочей температуры требует использования штатного топлива.

НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

При этом установка ГБО ведет к утрате гарантии на силовой агрегат и электронное оборудование. Если этот вариант неприемлем, то лучше сразу купить экономичный автомобиль, считают в ГК «АвтоСпецЦентр». Еще один очевидный минус — это сокращение полезного объема багажника, замечает Меренков. А самый распространенный страх перед перспективой езды на газе — боязнь взрыва или возникновения неисправности авто. Однако ГБО подлежит тщательной регулярной проверке на предмет утечек, нацеленной на профилактику подобных ситуаций.

Есть и ряд сугубо технических нюансов. Например, при установке ГБО не следует пытаться чрезмерно обеднять смесь ради снижения расхода. Чем беднее смесь, тем дольше она горит, что негативно сказывается на выпускных клапанах. А ведь газ и так горит дольше бензина. Кроме того, на газе не рекомендуется ездить на слишком высоких оборотах. Иначе ресурс мотора будет сокращаться гораздо быстрее, чем при использовании бензина. И важно следить за зазором в клапанах. Если при езде на бензине регулировка может потребоваться через 100-150 тыс. км, то на газе — через 50-70 тыс. км.