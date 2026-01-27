Девушка из известной семьи Нижнего Тагила сожгла чужое авто по указке мошенников

Сам инцидент случился в Екатеринбурге, где злоумышленники сначала убедили девушку перевести им 80 тысяч рублей, а затем, представившись сотрудниками правоохранительных органов, втянули в «операцию» по поимке опасного преступника.

Как сообщает агентство «УРА.РУ», под давлением и угрозами уголовного преследования подозреваемая выполнила их требование и совершила поджог чужого автомобиля. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение отправить обвиняемую под домашний арест, где она будет находиться в ожидании дальнейшего разбирательства.

Стоит подчеркнуть, что девушка принадлежит к знаменитому в Нижнем Тагиле роду. Ее дедушка является членом Брюссельской академии, с 90-х годов руководит крупной юридической фирмой. На данный момент правоохранители продолжают расследование как самого факта преступления, так и действий телефонных мошенников.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Амурской области мужчина кинул горящую шубу под колеса авто, чтобы сжечь машину бывшей супруги.