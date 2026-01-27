В Новосибирске пьяный мужчина угнал машину у спящего приятеля

Как сообщает издание «Бердск Онлайн», во время поездки молодой человек несколько раз терял контроль над транспортным средством, и в результате череды столкновений машина получила серьезные повреждения. Когда хозяин автомобиля проснулся, он обнаружил пропажу и немедленно обратился в полицию. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого, а также вернули имущество законному владельцу.
Следователи возбудили против юноши уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяный водитель в Кузбассе похитил автомобиль с людьми в салоне.