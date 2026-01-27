В Новосибирске пьяный мужчина угнал машину у спящего приятеля

22-летний житель Новосибирска распивал спиртные напитки со своим знакомым. После того, как владелец машины уснул, нарушитель воспользовался моментом и без спроса взял стоявший возле дома автомобиль.

Как сообщает издание «Бердск Онлайн», во время поездки молодой человек несколько раз терял контроль над транспортным средством, и в результате череды столкновений машина получила серьезные повреждения. Когда хозяин автомобиля проснулся, он обнаружил пропажу и немедленно обратился в полицию. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого, а также вернули имущество законному владельцу.

Следователи возбудили против юноши уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяный водитель в Кузбассе похитил автомобиль с людьми в салоне.