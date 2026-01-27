Эксперт по пожарной безопасности случайно сжег служебный Mercedes-Benz за 10 млн

Инцидент случился на территории загородного дома в Омске. 53-летний мужчина, который профессионально занимается вопросами противопожарной защиты, решил избавиться от золы, накопившейся в камине его дома.

Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина собрал еще теплый пепел в металлическую тачку, а затем перегрузил его в служебный Mercedes-Benz GLS, чтобы вывезти с участка. Почти сразу после этого в багажнике появилось пламя, которое быстро охватило весь автомобиль. Огонь повредил не только машину, но и ворота особняка.

Предварительная оценка ущерба превысила 10 миллионов рублей. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. При этом компания, на балансе которой числилось авто, а также сам потерпевший пока что не давали комментариев журналистам.

Правоохранительные органы на данный момент проводят проверку по факту случившегося.

