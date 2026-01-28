Ребенок поцарапал чужую машину, за что владелец авто выбил зубы его отцу

Как сообщает издание «Друг для друга Курск Онлайн», это спровоцировало словесную перепалку между владельцем машины и 33-летним отцом малыша. В ходе спора автовладелец не смог сдержать агрессию и нанес оппоненту несколько ударов по лицу. В результате мужчина получил травмы средней степени тяжести и лишился шести зубов.

Мировой судья рассмотрел дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и вынес обвинительный приговор. Дебоширу назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Теперь он не сможет покидать пределы Курска и обязан ежемесячно регистрироваться в надзорном органе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодаре жители избили тракториста из-за сноса снежной горки.