Труп мужчины нашли в сгоревшем автомобиле под Кемерово

Инцидент произошел в поселке Верх-Чебула в Кемеровской области. Внимание одного из жителей привлек сильный запах гари. Увидев, что горит припаркованный неподалеку ВАЗ-2115, мужчина немедленно вызвал пожарных.

Как сообщает издание «Сибдепо», к моменту прибытия экстренных служб пламя уже полностью охватило транспортное средство. Спустя некоторое время спасателям удалось ликвидировать огонь, после чего — в процессе разбора обгоревших останков машины — они обнаружили тело погибшего на переднем пассажирском сидении.

Следственный комитет Кузбасса начал доследственную проверку по факту гибели человека, причина произошедшего устанавливается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ростовской области три человека сгорели в автомобиле после ДТП.