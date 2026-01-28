Автовладелец отсудил 14 млн рублей за поломку кроссовера Voyah Free EVR

История началась с того, что мужчина приобрел в автосалоне электрический Voyah Free EVR. Но довольно скоро машина полностью перестала заводиться. Кроме того, у нее были проблемы с русификацией системы, что осложняло эксплуатацию.

Как сообщает издание «Оренбург Медиа», покупатель обратился к официальному представителю, чтобы получить гарантийный ремонт. Но специалисты так и не смогли устранить дефекты в установленные законом 45 дней, к тому же они не информировали клиента о ходе работ. В результате мужчина решил подать иск с требованием о возврате полной суммы за автомобиль.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд встал на сторону оренбуржца и взыскал с компании не только полную стоимость машины, но и неустойку за нарушение сроков ремонта, 50-процентный штраф за неисполнение требований потребителя, компенсацию морального вреда, а также государственную пошлину и расходы истца на юридические услуги. Общий размер выплат превысил 14 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что российский предприниматель отсудил у BMW почти полмиллиарда рублей из-за дефекта в автомобиле.