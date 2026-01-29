Мужчина продал BMW своей родственницы, чтобы купить дрова в Горном Алтае

21-летняя жительница села в Шебалинском районе приобрела BMW 3-й серии за 115 тысяч рублей. Но поскольку у нее не было водительского удостоверения, она оформила договор купли-продажи на своего 23-летнего родственника.

Он реализовал машину всего за 50 тысяч рублей

Как сообщает издание «ТОЛК», они проживали вместе в одном доме и договорились о том, что мужчина будет помогать хозяйке машины с поездками как водитель. Спустя некоторое время потерпевшая переехала в Горно-Алтайск и оставила молодого человека ответственным за автомобиль, которому потребовался ремонт.

Ознакомившись со стоимостью запчастей в интернете, юноша передумал чинить авто и выставил его на продажу с изначальной ценой в 130 тысяч рублей. Откликнувшийся на объявление покупатель сторговался до финальной суммы в 50 тысяч, которую нарушитель сразу же потратил на покупку дров, погашение своего кредита и оплату административных штрафов.

Спустя некоторое время он сознался владелице автомобиля в содеянном, после чего та обратилась в полицию. Несмотря на то, что мужчина обязался полностью возместить ущерб, следователи возбудили против него уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

