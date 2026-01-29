Машину с детьми спасли из ледяного плена на трассе в Красноярском крае

Как сообщает НИА «Красноярск», выяснилось, что машина неожиданно вышла из строя, а температура воздуха в тот момент опустилась ниже отметки в -40 градусов Цельсия. Правоохранители оперативно отбуксировали неисправное транспортное средство до дома семьи и лично проследили, чтобы все благополучно оказались в безопасном и теплом помещении.
Супруги поблагодарили сотрудников за своевременное участие и профессионализм. В ведомстве подчеркивают, что в подобных экстремальных ситуациях важно немедленно обращаться за помощью по телефонам экстренных служб.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Дагестане очевидцы спасли семью из тонущей машины.