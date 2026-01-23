Мертвая пробка на Ленинградском шоссе в Москве: водители бросают свои машины

Ленинградское шоссе в районе станции «Аэропорт» в направлении центра столицы полностью парализовало более чем на два часа. Очевидцы сообщают, что многие автомобилисты бросают свои транспортные средства прямо на дороге и идут к метро пешком.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», въезды на магистраль также оказались полностью перекрыты, что привело к транспортному коллапсу. Ранее о запланированных ограничениях в городе предупреждал столичный дептранс, однако масштаб возникших затруднений явно превзошел ожидания.

По последней информации, движение на участке внутренней стороны МКАД от улицы Свободы до Ленинградского шоссе уже возобновили. Специалисты оперативно работали над ликвидацией последствий затора и восстановлением нормального трафика на ключевой городской магистрали.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мороз и метель парализовали трассу «Байкал» в Бурятии.