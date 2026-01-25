В Дагестане спасли семью из тонущей машины

Неравнодушные вытащили женщину и ребёнка из тонущего автомобиля через окно

В Махачкале произошёл опасный инцидент: автомобиль «Фольксваген Поло» съехал в канал имени Октябрьской революции в районе посёлка Семендер. Машина начала тонуть, унося с собой женщину и ребёнка, находившихся внутри.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, ситуацию заметили несколько молодых людей, находившихся неподалёку. Не раздумывая, они бросились на помощь, используя перекладину над каналом в качестве опоры для спасения.

Когда тонущее авто проходило под конструкцией, один из парней сумел через открытое окно извлечь ребёнка, а затем помочь выбраться его матери.

По данным местных пабликов, одним из героев стал воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова Ассадула Магомедов. Имена остальных участников спасательной операции пока не названы.