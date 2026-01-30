Работодатель закрыл долг по зарплате внедорожником LADA Niva

На исполнении в УФССП России по Иркутской области оказались два производства о взыскании заработной платы с компании. Организация задолжала двум сотрудникам 197 и 100 тысяч рублей соответственно, однако добровольно возвращать средства отказалась.

Как сообщает издание «Байкал24», для принудительного исполнения решения суда приставы арестовали имущество должника, в том числе и LADA Niva. Они направили машину на торги, однако покупателей так и не нашлось.

Тогда один из взыскателей предложил нестандартное решение: он согласился принять этот внедорожник в счет погашения долга перед ним. Стороны провели оценку стоимости, после оформления всех документов авто перешло к работнику. При этом он перевел на депозитный счет службы судебных приставов «лишнюю сумму», поскольку машина стоила дороже. И эти средства направили второму сотруднику, полностью закрыв его финансовые претензии.

