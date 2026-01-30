437

Работодатель закрыл долг по зарплате внедорожником LADA Niva

Судебные приставы нашли нестандартный способ расчета с работниками

На исполнении в УФССП России по Иркутской области оказались два производства о взыскании заработной платы с компании. Организация задолжала двум сотрудникам 197 и 100 тысяч рублей соответственно, однако добровольно возвращать средства отказалась.

Автор
Александр Проневский

Изображение Работодатель закрыл долг по зарплате внедорожником LADA Niva

Как сообщает издание «Байкал24», для принудительного исполнения решения суда приставы арестовали имущество должника, в том числе и LADA Niva. Они направили машину на торги, однако покупателей так и не нашлось.

Тогда один из взыскателей предложил нестандартное решение: он согласился принять этот внедорожник в счет погашения долга перед ним. Стороны провели оценку стоимости, после оформления всех документов авто перешло к работнику. При этом он перевел на депозитный счет службы судебных приставов «лишнюю сумму», поскольку машина стоила дороже. И эти средства направили второму сотруднику, полностью закрыв его финансовые претензии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что LADA Niva стала самым угоняемым автомобилем в России в 2025 году.

