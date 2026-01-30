Таксист помог обезвредить курьера-мошенника в Забайкалье

Водитель такси помог полиции задержать одного из участников группы аферистов. Им оказался 34-летний житель Санкт-Петербурга, у которого при себе обнаружили похищенные у 54-летней жительницы Нерчинска 6,7 млн рублей наличными.

Как сообщает «Фонтанка», представившиеся сотрудниками военкомата преступники позвонили женщине и сообщили, что ее погибшего в зоне проведения СВО сына представили к государственной награде. Под предлогом оформления документов они запросили у матери SMS-код, после чего, запугав ответственностью за «перевод денег на Украину», убедили снять все средства с личного счета и отдать курьеру.

Водитель такси, перевозивший подозреваемого между Читой и Нерчинском, обратил внимание на странные телефонные разговоры пассажира. После того, как тот забрал в Нерчинске пакет и попросил отвезти его в аэропорт, шофер позвонил в полицию. Правоохранители вскоре задержали мужчину, он сразу же дал признательные показания и заявил, что действовал согласно руководству кураторов.

Все похищенные деньги благополучно вернули потерпевшей. Ведомство подчеркнуло, что таксист получит поощрение от властей за свою активную гражданскую позицию и профессионализм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье мошенник устроился водителем, чтобы похитить технику Apple на миллионы рублей.