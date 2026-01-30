Амурские тигры вышли на заснеженную дорогу перед машиной в Приморье

Двигавшийся по пустынной заснеженной трассе водитель внезапно увидел на трассе фигуры двух амурских тигров. Один из них, не обращая внимания на транспортное средство, спокойно начал переходить дорогу прямо перед автомобилем.

Как сообщает «Первый Канал», второй хищник, демонстрируя явное любопытство к машине, обошел ее по обочине, после чего поднялся на заснеженный откос у дороги.

Все это время крупные представители семейства кошачьих вели себя спокойно. Животные явно не рассматривали людей в легковушке как добычу или угрозу, а просто продолжали свой путь через автомобильную дорогу.

Водитель, которому посчастливилось встретить тигров, также сохранял спокойствие и не пытался уехать или подать звуковой сигнал, чтобы не спровоцировать непредсказуемую реакцию.

