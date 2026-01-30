Амурские тигры вышли на заснеженную дорогу перед машиной в Приморье

Как сообщает «Первый Канал», второй хищник, демонстрируя явное любопытство к машине, обошел ее по обочине, после чего поднялся на заснеженный откос у дороги.
Все это время крупные представители семейства кошачьих вели себя спокойно. Животные явно не рассматривали людей в легковушке как добычу или угрозу, а просто продолжали свой путь через автомобильную дорогу.
Водитель, которому посчастливилось встретить тигров, также сохранял спокойствие и не пытался уехать или подать звуковой сигнал, чтобы не спровоцировать непредсказуемую реакцию.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что тигр не пустил водителя на АЗС в Приморском крае.